Klima-Klage Kann ein Gericht Mercedes den Bau von Verbrennern verbieten?

Die Karlsruher Richter waren zum Ergebnis gekommen, dass durch die geltenden Regelungen hohe Lasten zur Emissionsminderung auf die Zeit nach 2030 verschoben würden. Damit wurden, so die Richter, die im Grundgesetz verankerten Freiheitsrechte der zum Teil noch sehr jungen Kläger verletzt, weil nach 2030 drastische Einschränkungen erforderlich würden, um das Pariser Klimaziel zu erreichen. In gleichem Sinne muss Mercedes-Benz laut Klinger bereits heute gerichtlich verpflichtet werden, den Klimaschutz zu verstärken, weil es sonst zu spät wäre. Man müsse jetzt verhindern, dass unzumutbare Emissionen entstehen, weil sie später nicht aus der Atmosphäre zurückgeholt werden könnten. Zudem sei nicht die Bundesregierung für die Festlegung der Emissionsgrenzwerte zuständig, so der Klägeranwalt. Dies geschehe auf europäischer Ebene. Deshalb regte er an, den Rechtsstreit zwischen der DUH und Mercedes-Benz vorab zunächst europäischen Richtern vorzulegen und dort zu klären, ob Grundrechte verletzt würden.