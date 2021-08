Klamme Kassen Sparen, wo immer es geht

Ein gewaltiger Posten in der Schillerstadt sei das Schulzentrum, in das in den letzten Jahren viel investiert worden sei, ebenso die Kinderbetreuung und die Sanierung der Sporthallen. All dies führt zu Abschreibungen von 3,5 Millionen Euro. Sprich: Ohne den Rückgang der Gewerbesteuer und nach dem alten Haushaltsrecht würde man kein Minus machen.

Hohe Investitionen, hohe Abschreibungen

Ähnlich wie in Marbach standen und stehen auch in Markgröningen hohe Investitionen an: 31 Millionen Euro fürs Bildungszentrum bedeuten, dass alljährlich 3 Millionen Abschreibungen eingeplant werden müssen. Für eine Kita fallen 9 Millionen an, die schadstoffbelastete Sporthalle aus den 70er Jahren wird für etwa 4 Millionen saniert. Hinzu komme, sagt Bürgermeister Rudolf Kürner, dass die Zuschüsse aus dem Bundesförderprogramm wegen der großen Nachfrage ein paarmal erheblich geringer ausgefallen seien als erwartet. So werde die Liquidität von aktuell 12,5 Millionen in den nächsten Jahren „ziemlich runtergefahren“.

Glücklicherweise seien für die Gewerbesteuer 180 000 Euro mehr angefallen als geplant, so der Rathauschef: „Wir hatten davor drei gute Jahre und bekommen deshalb auch einiges aus dem Rettungsschirm.“

Und auch im Hinblick auf das Haushaltsjahr 2021 sieht er nicht völlig schwarz: „Wir planen immer sehr vorsichtig, und bis jetzt war der Haushaltsplan immer etwas schlechter als das tatsächliche Ergebnis.“

Förderung leistungsschwacher Kommunen

Wer wird gefördert?

Die finanzielle Bredouille der beiden Städte ist auch im Regierungspräsidium bekannt. Beide haben kürzlich eine – verglichen mit anderen Kommunen – sehr hohe Förderung bewilligt bekommen. 700.000 Euro bekommt Marbach für die Sanierung der Grundschule, 805.000 Euro Markgröningen für den Neubau der Kita Nonnenpfad. Benningen, Mundelsheim und Ingersheim werden wegen des von der Stadt Freiberg geforderten Zuschusses zum Neubau der Oscar-Paret-Schule gefördert. Auch Freiberg selbst wird wegen des Schulneubaus finanziell unterstützt.

Gibt es feste Fördersätze?

Feste Fördersätze gebe es nicht, teilt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums auf Anfrage dieser Zeitung mit: „Die Investitionshilfe ist unter Berücksichtigung der Leistungskraft der Gemeinde und des Eigenmittelbedarfs für die Maßnahme sowie für die von der Gemeinde in absehbarer Zeit notwendig zu erfüllenden Investitionsaufgaben so zu bemessen, dass sich eine auf Dauer untragbar hohe Verschuldung der Gemeinde und eine übermäßige Belastung ihrer Abgabepflichtigen vermeiden lassen.“ Eine Rolle spielten dabei auch der Investitionsaufwand, weitere dringende Vorhaben, aber auch die Größe der Kommune. Für jeden Antrag werde eine individuelle Entscheidung getroffen.

Wann ist eine Kommune leistungsschwach? Als leistungsschwach gilt eine Gemeinde dann, „wenn sie … unter Berücksichtigung der von ihr sonst noch in absehbarer Zeit notwendig zu erfüllenden Investitionsaufgaben nicht in der Lage ist, die erforderlichen Eigenmittel für eine Maßnahme aufzubringen ist,“ so die Sprecherin des Regierungspräsidiums