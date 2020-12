Klage gegen Re-Start abgewiesen

Die große Zerrissenheit in der Fußball-Regionalliga

Die abgewiesene Klage gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Regionalliga Südwest zeigt, wie unterschiedlich die Clubs strukturiert sind. Was könnte der Ausweg sein für eine Spielklasse, in der Profis und Amateure am Ball sind?