Kirchheim am Neckar Hier kommt die Pizza heiß aus dem Automaten

Automaten mit Tiefkühlpizzen gab es bereits

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Friedrich Schiek bestellte er zwei Automaten bei der französischen Firma, die auf Lebensmittelautomaten spezialisiert ist. Umsatz 2018: 3,3 Millionen Euro. Das Hauptgeschäft läuft in Frankreich, aber mittlerweile wird auch kräftig in europäische Nachbarländer expandiert: Belgien, die Niederlande, England. Und nun auch Deutschland. Laut Endreß und Schiek sind die Automaten, die sie aufgestellt haben, die ersten in Deutschland. Es gab zwar bereits vor knapp zehn Jahren die ersten Pizza-Automaten, beispielsweise in Stuttgart, aber hier handelte es sich um Tiefkühlpizzen, die dann im Automaten erwärmt wurden. Bei Endreß und Schiek und ihrer Firma My Pizzabutler sind die Pizzen frisch.