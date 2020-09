Kirchengemeinde „Zur heiligen Familie“ saniert Keine halben Sachen beim Kirchendach

Anlass für die Sanierung war der Fund einiger Dachteile im Garten eines Nachbarn, berichtet Markus Hochmuth, langjähriger Vorsitzender des Kirchengemeinderats und Bauexperte. „Wir haben dann festgestellt, dass nicht nur das Dach des Glockenturms, sondern auch das der Kirche saniert werden muss.“ Das Bischöfliche Generalvikariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart habe das Baugesuch nach eineinhalb Jahren bewilligt. Geld vom Bistum bekommen die Katholiken von Marbach, Rielingshausen, Benningen und Erdmannhausen allerdings nicht. Die Sanierung ist Sache der Kirchengemeinde. „Wir haben Rücklagen gebildet, da die Kirche 2023 ihr 70-Jahr-Jubiläum feiert“, erklärt Markus Hochmuth. Aus diesem Grund und weil der Nachbar in fünf Jahren nicht noch einmal ein Baugerüst in seinem Garten stehen haben sollte, entschloss sich die Kirchengemeinde, beide Dächer in einem Durchgang zu sanieren.