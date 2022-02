Kirchengemeinde startet besonderes Projekt 40 Tage gemeinsam gegen die Angst

Ein Buch begleitet die Teilnehmer durch das Projekt

Um schließlich gezielt mit dem Thema arbeiten zu können, gibt es das Begleitbuch „Gegen die Angst“, das mit 31 biblischen Tagesimpulsen aufzeigt, wie Menschen in ihrer Not gestärkt wurden. Mit ihm sind bereits die Mitarbeiter ausgestattet worden. Interessierte können das Buch jeweils nach den Gottesdiensten für 10 Euro erwerben. Begleitet wird das Projekt zudem von „sieben bunten und lebendigen Gottesdiensten“, die jeweils sonntags ab 10 Uhr in der Stadtkirche stattfinden. „Und es gibt ab sofort wieder Kindergottesdienste“, freut sich Rüdiger Schard-Joha. Die wöchentlich stattfindenden Kleingruppen stellen die dritte Säule des Projekts dar: hier können sich Interessierte gemeinsam über das Gelesene austauschen und sich zudem von anderen Teilnehmern anregen lassen. Schlussendlich bietet die Kirchengemeinde aber auch noch diverse Events an, „um auch praktisch gegen die Angst gestärkt zu werden“.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es online unter www.evkg-marbach.de.