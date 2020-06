Kirchenaustritte So hohe Verluste wie noch nie

Nicht mal mehr das Video-Event zählt

Für die EKD kündigte der Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm eine mehrjährige sozialwissenschaftliche Studie zu den Gründen der Kirchenaustritte an, dazu einige Reformen: „Um Menschen künftig für den Glauben und die Kirche zu gewinnen oder zurückzugewinnen, braucht es neben geistlicher Ausstrahlung und orientierender Kraft auch einen selbstkritischen Blick auf gewachsene Formate und Strukturen.“ Die Kirche, so Bedford-Strohm, werde sich verändern und tue das jetzt schon – etwa durch eine Ausweitung von Gottesdienstformen ins Digitale.

Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz und Bischof von Limburg, Georg Bätzing, stellte fest, die „Entfremdung zwischen Kirchenmitgliedern und einem Glaubensleben in der kirchlichen Gemeinschaft“ sei noch stärker geworden. An den Zahlen, so Bätzing, gebe es nichts schönzureden. Die katholische Kirche müsse „nach einem erheblichen Verlust von Glaubwürdigkeit versuchen, diese zurückzugewinnen.“ Dafür brauche es „Ehrlichkeit und Transparenz“, und „bisweilen auch mutige Veränderungen in den eigenen Reihen.“

Wie sehr die Kirche in den Köpfen verloren hat, zeigt sich – in der katholischen Kirche diesmal offenbar stärker als in der evangelischen – am Rückgang von Familienfeiern. Konnten sich Taufen und kirchliche Trauungen lange Zeit wenigstens als Gelegenheit für ein romantisches, „unvergessliches“ Foto- und Video-Event behaupten, so fällt nun auch dieser Ankerpunkt zunehmend weg.