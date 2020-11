Kirchbergerin fordert Zeichen in Corona-Pandemie Minidemo zum Läuten der Kirchenglocken

Der Oberkirchenrat in Stuttgart sah nach Auskunft einer Sprecherin die Aktion als beendet an, als man Gottesdienste wieder gemeinsam feiern durfte. Im Kirchenbezirk Marbach finden sich dennoch Gemeinden, die entweder nie mit dem allabendlichen Läuten aufgehört haben oder nun, bei der zweiten Corona-Welle in der Adventszeit, über einen erneuten Beginn nachdenken, ohne damit eine politische Demonstration zu verbinden. Der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Kirchberg, Martin Weber, sagt dazu: „Corona ist ja immer noch ein Thema, deshalb läuten wir auch weiterhin.“