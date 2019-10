Kirchberg/Steinheim/Judo Titel für Valentin Fleischle auf heimischer Matte

Dilay Yilmaz war als einziges Steinheimer Mädchen an den Start gegangen. Nach langer Wettkampfpause wollte sich die Erdmannhäuserin wieder einmal versuchen. Die Klasse bis 63 Kilogramm wurde im Poolsystem ausgetragen. Yilmaz verlor ihren ersten Kampf, gewann aber den zweiten. Da die drei Kämpferinnen jeweils eine Niederlage und einen Sieg hatten, musste der Pool erneut ausgekämpft werden. In der zweiten Runde entschied Yilmaz beide Kämpfe für sich und zog ins Halbfinale ein. Dort ging sie zwar in Führung, wurde dann aber im Bodenkampf durch einen Armhebel zur Aufgabe gezwungen. Bronze ist nach zweijähriger Wettkampfpause dennoch ein starkes Ergebnis. Die ganz jungen Steinheimer präsentierten sich ebenfalls sehr gut. Yann-Luca Vaca Reuter (40 kg) belegte den fünften Platz, Tim Kunkel wurde in der gleichen Klasse Siebter geehrt. Und auch Felix Eigen wurde in der Klasse bis 46 Kilogramm Siebter.