Kirchberg Diskussion um Nein zu Türkisch an Schule

Der Bildungsattaché des türkischen Generalkonsulats, Ümit Kapti, beteuerte gegenüber dieser Zeitung, der Unterricht habe nichts mit der türkischen Regierung zu tun, die Lehrer kämen aus unterschiedlichen Glaubensrichtungen und würden nur „nach ihren Erfolgen ausgewählt. Die Schule ist von Atatürk geprägt.“

Wer allerdings ein wenig recherchiert, dem kommen an dieser Aussage Zweifel. Denn in der Türkei wurden in den vergangenen Jahren, so berichten Insider, Zehntausende Lehrkräfte suspendiert und durch Erdogan-Getreue ersetzt, selbst der historische Atatürk spielt im Unterricht kaum noch eine Rolle. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass die Lehrer, die für den Zusatzunterricht an deutschen Schulen direkt von Ankara ausgewählt, entsandt und bezahlt werden, nicht ebenfalls linientreu sind. Etliche, auch türkischstämmige, Politiker und Wissenschaftler sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnen jedenfalls seit Jahren vor einer Indoktrination durch den Konsulatsunterricht. Dies umso mehr, als auch die Lehrpläne für den muttersprachlichen Unterricht in der Türkei entwickelt werden. Ümit Kapti, der selber erst seit knapp zwei Jahren im Amt ist, meinte zum ein Jahr alten Lehrplan, der auch dem Kirchberger Gemeinderat vorgelegt wurde: „Das sind Anweisungen, an die man sich halten kann, aber nicht muss. Man kann auch aktuellere Themen wählen – Familie, Freunde, Toleranz, Nächstenliebe. Die sollen wissen, dass die hier in Deutschland sind.“ Dass eine Abschiedsfeier für Wehrpflichtige besprochen werde, wie es im Lehrplan steht, finde er persönlich auch nicht gut, erklärte er.

Und die verwendeten Lehrbücher? Die stehen ebenfalls seit längerem in der Kritik. So hat eine Studie des Essener Zentrums für Türkeistudien ergeben, dass sie die Türkei unkritisch verklären und eine nationalistische Weltsicht transportieren.