Kirchberg Türkischer Unterricht wird vom Rat abgelehnt

Ulf Schmid (Gesundes Gemeinwesen) verwies auf eine EU-Richtlinie von 1977, wo es um den muttersprachlichen Unterricht von Wanderarbeiter-Kindern gehe. Da sei so etwas sinnvoll. „Aber das ist bei den Familien, die dauerhaft in Kirchberg sind, nicht der Fall.“ Darüber hinaus erklärte er zum Themenplan: „Ich finde so gut wie nichts, wo es um die Sprache geht, es geht nur um türkisches Brauchtum.“ Und er warnte: „Kinder in diesem Alter lassen sich sehr leicht prägen, und wir müssen uns fragen: Wie viel Einfluss kann der türkische Staat hier haben?“ Auch Erich Drexler (Gesundes Gemeinwesen) schloss sich dem an: „Wir müssen nicht für Herrn Erdogan Räume zur Verfügung stellen.“ Und Christoph Berroth warnte davor, aus Angst, in die rechte Ecke gestellt zu werden, etwas „schönzuschwätzen“. „Deshalb ist es gut, dass wir hier offen diskutieren.“

Manuela Vodopija brachte es schließlich auf den Punkt: „Die Kinder, die ich kenne, sprechen zu Hause doch sowieso türkisch.“ Im Übrigen wüchsen ihre eigenen Kinder auch zweisprachig mit Deutsch und Kroatisch auf, „und ich würde nie erwarten, dass in der Grundschule Kroatisch angeboten wird.“ Am Ende stimmten nur Gudrun Wilhelm und Bürgermeister Frank Hornek für einen einjährigen Versuch, alle anderen sprachen sich dagegen aus.