Kirchberg bekommt einen Radweg Der Radweg kommt, der Gehweg verschwindet

Erich Drexler sagte, er rechne mit Problemen während der Bauphase. „Viele fahren im Sommer von Kirchberg mit dem Fahrrad ins Freibad nach Steinheim. Wo sollen die denn dann hin, wenn der Gehweg schon weg ist, aber der Radweg noch nicht da?“ Das jedoch ist nicht das einzige Problem. Frank Hornek meinte, es werde darüber hinaus auch eine Phase geben, während der die Straße auch für den Autoverkehr gesperrt werden müsse.

Wenn der Radweg in Richtung Schweißbrücke dann endlich fertig ist, steht die nächste Planung für die Radfahrer an.

„Dann muss man sich verstärkt um den Radweg in die andere Richtung, in Richtung Geisterhöhle kümmern. Und auch das wird nicht einfach“, so Hornek.