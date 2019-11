Kirchberg Aktivisten prangern Rechtsruck an

Neumann erinnerte in seiner Rede unter anderem an die Angriffe auf den Rudersberger Journalisten Alfred Denzinger, dessen Auto mehrfach mit Farbe beschmiert worden sei. Anfang des Jahres sei ein Flüchtling aus Nigeria in Burgstetten von einem Fahrer verprügelt worden, weil er eine Pizza mit in den Bus habe nehmen wollen. Und nicht zuletzt hob Neumann den Brandanschlag auf die damals leer stehende Flüchtlingsunterkunft in Kirchberg vor gut zwei Wochen hervor, bei der zwar niemand verletzt wurde, die aber in fataler Weise an den Anschlag auf die Unterkunft in Weissach im Tal zur Hochzeit der Flüchtlingswelle 2015 erinnere. Laut Neumann liegt die Ursache für solche Taten im Erstarken rechter Organisationen und Parteien.