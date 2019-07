Kirchberg Ablehnung gegen Steinbruch wächst

Die aktuelle Auffassung sieht nun so aus, dass von den Schöntalern jede Erweiterung abgelehnt wird. Einer von mehreren Gründen hierfür: Die erhoffte Verbesserung aufgrund moderner Sprengverfahren ist laut den betroffenen Bürgern nicht eingetreten. Die neuen Sprengverfahren wurden Mitte Mai getestet. Dafür wurden zwölf Messgeräte aufgestellt. Zwei in Schöntal (Triberger Straße, Calwer Straße) und zehn in Zwingelhausen (unter anderem je zwei im Neuwiesenweg, im Schöntaler Weg und im Wengertsäcker). Andreas Zink kann nur für die Messergebnisse in Schöntal sprechen. Er sagte: „Die Auswirkungen der Probesprengungen lagen zwar noch im gesetzlichen Rahmen, aber sie waren an den beiden Häusern deutlich zu spüren.“