Kinderbetreuung in Rielingshausen Neuer Kindergarten soll auch U-3-Quote verbessern

Dauerhafte Plätze sollen hingegen in dem anvisierten dritten Kindergarten im Ort entstehen. Mathias Marmein, der bei der Stadt die Themen Bildung und Sport beackert, kann sich dort eine Kindergartengruppe für 25 Kids vorstellen. Außerdem könnten bis zu zehn unter Dreijährige in der Einrichtung betreut werden, meinte Marmein. Unterm Strich habe man dann 20 Plätze für die ganz Kleinen im Portfolio und erreiche mit einer Angebotsquote von 15,5 Prozent beinahe das von der SPD in den Fokus genommene Ziel von mindestens 17 Prozent. „Das ist ein Anfang“, sagte Nikolai Häußermann. Der Sozialdemokrat war allerdings wichtig, auf keinen Fall eine Annäherung an die Sphären in Marbach aus dem Auge zu verlieren, wo 27 Prozent der unter Dreijährigen einen Platz haben. Häußermann forderte in dem Zusammenhang auch, losgelöst von der aktuellen Nachfrage das Angebot auszubauen und in Vorleistung zu gehen. Denn gerade Eltern, die einen Kredit für ein Haus abstottern müssen, seien in der Regel beide berufstätig und bräuchten Betreuungsplätze für ihren Nachwuchs. Mathias Marmein fragte sich allerdings, wie man damit in der Praxis umgehen soll. „Es ist schwierig, dann Personal zu finden. Dem müsste man ja sagen: Die Plätze werden vielleicht irgendwann belegt, wir können Ihnen aber nicht genau sagen, wann“, erklärte er. Insofern schlug er vor, sich wie gehabt am jeweiligen Bedarf zu orientieren. Auf Vorschlag von Ortsvorsteher Jens Knittel verständigte man sich letztlich auf einen Kompromiss: Man versucht wie in Marbach auf eine Betreuungsquote von 27 Prozent zu kommen – aber immer unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nachfrage.