Kinderbetreuung im Bottwartal Die Notfallbetreuung für Kinder läuft überwiegend seit Dienstag

In Marbach gibt es laut Auskunft der Ersten Beigeordneten Franziska Wunschik insgesamt sieben Kinder in der Notfallbetreuung, davon zwei in der Grundschule. Sie werden nicht zu einer Gruppe zusammengefasst, sondern in ihrer jeweiligen Einrichtung betreut. Auch Beilstein,, Großbottwar, Oberstenfeld, Pleidelsheim und Benningen setzen auf getrennte Betreuung, während außer Steinheim auch Affalterbach, Mundelsheim und Kirchberg eine zentrale Betreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder anbieten – in Affalterbach ist es der Kindergarten Klingenstraße, in Steinheim der in der Lehenstraße, in Mundelsheim der Kindergarten Dammstraße, in Kirchberg die Kita in der Schulstraße. Meist sind dort aktuell aber nur ein oder zwei Kinder.