Kinder werden zu Forschern Lernspaß mit Tobias Mayer

Filmdoku zeigt die Vielfalt des Projekts

Beim Abschlusstag am Samstag, als das Museumskino den Film präsentierte, gab es deshalb große Augen: Die Kinder konnten in der Filmdoku sehen, mit welcher Vielfalt an Aktivitäten sie in den vergangenen Wochen zu tun hatten und mit welcher Freude sie am Werk waren. Das hat freilich auch die Eltern interessiert, die dazu eingeladen waren.