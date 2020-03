Kinder im Ort malen für andere Basteleien für Kleeblatt-Bewohner

Gleichzeitig, so die Pfarrerin, wird in vielen Erdmannhäuser Wohnzimmern Osterschmuck „produziert“ – besonders Kindergartenkinder sind in dieser Zeit, in der sie ihre Einrichtungen nicht besuchen können, fleißig beim Basteln. Im Hause Weigl ist das nicht anders. „Mittlerweile sind alle unsere Fenster österlich geschmückt“, berichtet Annegret Weigl. Und irgendwann habe sie ihrer Tochter dann vorgeschlagen, etwas von der Osterbastelei einer Dame im Kleeblatt-Heim in den Briefkasten zu werfen. Das Mädchen war einverstanden.