Keine Corona-Fälle im Krankenhaus Marbach OP-Programm wird reduziert

So hatte die Holding am Freitag vergangener Woche zunächst bekannt gegeben, dass in ihren Kliniken das OP-Programm reduziert wird. Auf diese Weise sollen genügend Intensiv- und Überwachungskapazitäten geschaffen werden. „Behandlungen und Operationen, die nicht unbedingt nötig sind, werden wir an allen Standorten zurückfahren“, führt Klinikensprecher Alexander Tsongas aus. Wenn zum Beispiel ein Patient ein neues Hüftgelenk bekommen soll, wird die Operation verschoben. Sonst seien zu viele Betten belegt und zu viel Personal gebunden. „Wir wollen jetzt schon planen und nicht erst nachdenken, wenn die Corona-Patienten schon da sind“, so Tsongas.