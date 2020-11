Kehlmann-Thriller im ZDF: „Das Verhör in der Nacht“ Sophie von Kessel und Charly Hübner spielen Katz und Maus

Geschonneck inszeniert mit ruhiger Hand

Matti Geschonneck ist der richtige Regisseur für so einen Stoff, ihm dürften solche Diskussionen vertraut sein: Die DDR hat ihn 1978 als Wolf-Biermann-Sympathisanten ausgebürgert. In seiner Ostberlin-Tragikomödie „Boxhagener Platz“ hat er Michael Gwisdek als desillusionierten alten Spartakisten im Jahr 1968 inszeniert, die absurde innere Mechanik autoritärer Staaten am Beispiel der DDR-Endphase in „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ mit Bruno Ganz als zynischem SED-Funktionär auf dem Abstellgleis.