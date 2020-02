Kaum Auswirkungen in der Region Sturm und Regen nahezu folgenlos

Feuerwehreinsätze wegen Hochwassers gab es bis Redaktionsschluss im gesamten Landkreis keine, der Sturm verursachte allerdings zehn Bagatelleinsätze. So wurden beispielsweise die Kameraden in Großbottwar gegen 3.55 Uhr alarmiert, weil zwischen der Storchenstadt und Aspach ein Baum auf die L 1115 gekracht war. Ebenfalls in Großbottwar hatte sich gegen 4 Uhr eine ganze Reihe von Mülltonnen durch Sturmböen selbstständig gemacht. „Mitarbeiter des Bauhofs stellten die Tonnen wieder auf und übernahmen Reinigungsarbeiten“, teilt die Polizei mit. Die Kameraden der Kirchberger Feuerwehr mussten hingegen nicht mitten in der Nacht aus den Federn. Der Kommandant Rainer Drexler sagte: „Die Situation ist ganz entspannt, wir waren nicht tätig.“ Dasselbe Bild in Beilstein: „Wir waren nicht unterwegs“, so der stellvertretende Feuerwehrkommandant Marco Schöneck. Und Frank Bartel, Leiter des Polizeireviers in Marbach, berichtete lediglich von einem Ast auf einem Radweg.