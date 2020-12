Wegen der aktuellen Pandemielage finden in den beiden katholischen Kirchengemeinden St. Petrus und Paulus in Pleidelsheim und Ingersheim und St. Maria, Königin des Friedens in Freiberg am Neckar, bis zum 10. Januar keine öffentlichen Gottesdienste statt. Das bedeutet, dass bereits an Heiligabend und an Weihnachten die geplanten liturgischen Feiern nicht stattfinden können. Diese Entscheidung sei allen Verantwortlichen sehr schwer gefallen, teilt der Pfarrer Jens-Uwe Schwab mit. Man glaube aber, dass sie wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen verantwortungsbewusst sei. Trotz des Bedauerns und der Enttäuschung, die dieser Beschluss sicher auslöse, werben der Pfarrer, das Pastoralteam und die gewählten Vorsitzenden um Verständnis. Die katholischen Kirchenin Freiberg, Pleidelsheim und Ingersheim sind täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.