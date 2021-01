Kampf gegen das Coronavirus Deutschland vor deutlichem Einbruch bei Impfstoff

Wurden in der dritten Kalenderwoche bundesweit rund 842 000 Impfdosen des Präparats von Biontech/Pfizer ausgeliefert, werden in der vierten Kalenderwoche nur noch 486 000 Dosen erwartet. In Baden-Württemberg geht die Zahl der gelieferten Dosen laut Dokument von 111 000 auf 64 000 zurück. Die Liefermengen sollen wieder kontinuierlich steigen, erreichen aber auch in der siebten Kalenderwoche noch nicht den alten Stand: So erwartet der Bund dann insgesamt 743 000 Dosen und Baden-Württemberg 99 000. Insgesamt sollen die zugesagten Liefermengen für Februar aber eingehalten werden.