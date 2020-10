Kämmerei in Benningen Doppelte Rückkehr nach Hause

Dass sie nun in gewisser Weise sogar neue Maßstäbe setzt, hob Bürgermeister Klaus Warthon hervor. Denn Katharina Wolz sei die erste Frau an der Spitze der Kämmerei in der Neckargemeinde. Wobei das kein Kriterium dafür war, dass sie den Zuschlag bekam. Man habe mit der Absolventin der Ludwigsburger Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen genau so jemanden gefunden, wie man gesucht habe, betonte Warthon. „Wir sind auch absolut überzeugt davon, dass sie menschlich in unser Team passt“, erklärte der Rathauschef. Als Vorteil sieht er es zudem an, dass Wolz, die sich in ihrer Freizeit für das Tanzen, Kochen und Backen begeistert, in einer ähnlich strukturierten Kommune wie Benningen das Einmaleins des Kämmererwesens gelernt hat. Ehningen sei zwar etwas größer, aber zuletzt ähnlich rasant gewachsen, habe ebenfalls keine Teilorte und einen S-Bahn-Anschluss. Nur finanziell sei die Kommune im Landkreis Böblingen besser aufgestellt, sagte Warthon, der sich zwar einerseits über den Neuzugang auf dem Rathaus freut, andererseits Felix Dursch nur schweren Herzens ziehen lässt.