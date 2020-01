Kabarett im Schlosskeller Mit Wortwitz den Spiegel vorgehalten

Sehr breit das Spektrum: von neudeutscher Buddha-Spiritualität über die Worthülsen der schönen neuen Arbeitswelt – „wir haben keine Probleme mehr, wir haben Themen“ – bis hin zum Umweltsiegel, das in Supermärkten inzwischen allgegenwärtig sei. Mit Wortwitz setzte Kerker etliche Pointen: Sie stellte zum Beispiel das „Kategör“ vor, ein überaus praktisches Möbelstück mit Schubladen, in die man jeden schnell und bequem einsortieren könne. Das alles meisterte die Künstlerin im fliegenden Wechsel zwischen Monolog, Sketch und Songs. Sie spielte Ukulele sowie Blockflöte und hämmerte mit Boomwhackers, unterschiedlich langen bunten Plastikröhren, auf den Tisch. Zum Finale posierte die Kerker in einer Stellung wie einst James Bond, nur hielt sie statt der Walther PPK eine grüne Wasserpistole ans Kinn – um dann entfesselt auf alle die umherschwirrenden Satzfetzen loszuballern, die die Menschen zum nimmermüden Vergleichen und weiterer Optimierung bis in den Wahnsinn treiben. Sie hat sie alle erfolgreich abgeschossen, den Performance-Terror zum Schweigen gebracht – und verkündete strahlend, im 007-Sound, „I got the License to – chill“, also: Ich habe sie, die Lizenz zum Chillen, ich darf jetzt trödeln und die Beine hochlegen. Starker Beifall von den Zuschauern, und Stefanie Kerker bescheinigte ihnen zum Schluss mit einem Augenzwinkern: „Fünf Sternchen . . .“