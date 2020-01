Ein stark betrunkener Jugendlicher randalierte am Samstagmorgen kurz vor 7 Uhr im Wohngebiet in Benningen im Bereich zwischen der Blumenstraße und der Marbacher Straße. Der betrunkene Jugendliche, der mehr als 2,5 Promille hatte, lief durch mehrere Grundstücke im Wohngebiet und schlug dort mit einem Besenstiel auf verschiedene Gegenstände ein. In der Marbacher Straße brach der Randalierer den Stern eines geparkten Mercedes ab. Ein Zeuge wurde durch den Lärm aufmerksam und konnte den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben. Weitere Geschädigte und Zeugen können sich beim Polizeirevier Marbach unter Telefon 07144 9000 melden.