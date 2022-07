Jubiläum im Kreis Ludwigsburg 50 Jahre Musikschule Marbach-Bottwartal

Im zweiten Teil nahmen die Ludwig Chamber Players die Zuhörer mit auf einen Streifzug durch populäre Melodien wie das „Wiener Blut“ von Johann Strauß. Starken Beifall gab es für Einzelleistungen. Kei Shirai entlockte seiner Violine bei den „Zigeunerweisen“ von Pablo de Sarasate in kurzer Abfolge hohe und klagende Töne – eine Fertigkeit, die Susanne Wichmann, die Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, in ihrer Moderation kommentierte: „Da muss man schwindelfrei sein.“ Beim „Szeklertanz“ von Leo Weiner erzeugte Dirk Altmann auf der Klarinette mitreißende Fröhlichkeit. Und was man mit einem manchmal unterschätzten Instrument wie dem Fagott anstellen kann, das demonstrierte in der Zugabe zum Schluss Hanno Dönneweg, als er den bekannten „Hummelflug“ machtvoll mit tiefen, schnellen Tönen erklingen ließ.

„Mit Musik geht alles besser,“ mit diesen Worten beschloss Thomas Winterhalter, als Steinheimer Bürgermeister der zweite Vorsitzende des Trägervereins, den Abend.