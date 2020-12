Jogi Löw liefert noch immer Model(l) Jogi Löw

Schicke Südeuropäer

Mag auch die Mode in diesem Land immer noch kein hohes Ansehen genießen, die deutschen Kicker stehen samt ihrem Trainerstab in nichts den schicken Südeuropäern nach. Kaum jemand sieht in einem schwarzen Rollkragenpullover, mit dickem Schal oder im taillierten Anzug so stilsicher aus wie Löw. Sein Abgang wäre zumindest in modischer Hinsicht ein schwerer Verlust.