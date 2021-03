Jetzt sind Fünft- und Sechstklässler an der Reihe Marbacher Corona-Testoffensive geht weiter

Das Thema bewegt aber natürlich nicht nur die Verantwortlichen in Marbach. sondern auch in den umliegenden Kommunen, an denen weiterführende Schulen angesiedelt sind. „Wir haben die Coronatests für die Schülerinnen und Schüler auf dem Schirm und sind in Absprache mit der Kommune“, sagte Ulrich Laumann, Schulleiter der Erich Kästner Realschule in Steinheim, am Freitagvormittag. „Allerdings gibt es bislang noch keine offiziellen Infos vom Kultusministerium, wie das alles genau ablaufen soll.“ Die Lehrer der EKRS haben bereits die Möglichkeit, sich einmal pro Woche testen zu lassen. „Lehrer haben ja eh Anspruch auf zwei Tests pro Woche, einen können sie hier bei uns im Haus machen“, so Laumann. Bis zum Ende der Woche müssten sich die Kollegen anmelden, um dann in der Folgewoche getestet zu werden. „Bislang haben das eher wenige in Anspruch genommen, da wir ja nur die 10. Klassen im Präsenzunterricht hatten und daher auch wenig Lehrer in der Schule waren. Aber ab Montag kommen ja auch die 5. und 6. Klassen hinzu, das merkt man. Für die kommende Woche haben sich schon mehr Kollegen zu den Tests angemeldet.“