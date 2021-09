Jazz Open in Stuttgart Liam Gallagher begeistert mit Oasis-Songs

Stuttgart - Sehr, sehr lange ist es schon her, dass der Sänger Liam Gallagher in Stuttgart auf der Bühne stand. Schon deshalb ist es schön, dass er am Mittwochabend den Weg zu den Jazz Open gefunden hat, die mit dem früheren Oasis-Sänger ihr diesjähriges Programm auf der großen Bühne am Schlossplatz eröffnet haben.