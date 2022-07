Jazz Open-Eröffnung Herbie Hancock rockt Stuttgart

Der Meister selbst sprüht vor Ideen und Spielfreude, was nach einer so langen Karriere keine Selbstverständlichkeit ist – seinen Durchbruch hatte er in den 1960er Jahren im zweiten Quintett von Miles Davis. Im dem spielte auch sein langjähriger Wegbegleiter Wayne Shorter, dessen „Footprints“ er als Hommage im Alten Schloss intoniert.