Jazz Open 2021 Stuttgart Verkaterte Walzer mit Sven Regener und Element of Crime

Schriftsteller Sven Regener seit 30 Jahren Frontman

Mehr als 30 Jahre schon singt Sven Regener mit seiner Band von einer stets leicht verzauberten, verkaterten Welt. Und vor 20 Jahren feierte er seinen Durchbruch auch als Schriftsteller mit dem Roman „Herr Lehmann“. In Stuttgart hängt seine Stimme rau und träumend in der Luft dieser schönen Septembernacht, die Musik rollt an, nicht selten im Dreivierteltakt, das Akkordeon tanzt mit, und schon das dritte Lied trägt einen Titel, der besser nicht zur Zeit passen könnte, obschon der Wochentag nicht stimmt: „Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang“. 24 Stücke spielen Element of Crime, alte, neue, Sven Regener plaudert, erzählt – nur über Corona will er nichts sagen, das Virus ist vergessen, in diesen Stunden, die Welt ist endlich wieder größer als es.