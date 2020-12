Japanische Schmiedekunst in Beilstein Ein buntes Zeichen lebenslanger Verbundenheit

Der nächste Schritt lässt Geräusche ertönen, die ein bisschen wie beim Zahnarzt klingen: Nun wird nämlich gefräst, um die Kanten, die vom Sägeschnitt übrig geblieben sind, zu entfernen. Eine Brille mit fünffacher Vergrößerung sorgt dafür, dass den Augen des Meisters kein noch so kleiner Rest entgeht. Nun sieht das Ganze schon recht ordentlich aus. Selbst das Muster, das sich aus den verschiedenfarbigen Edelmetallen bildet, ist inzwischen ganz gut erkennbar. „Mokume Gane heißt übersetzt etwa holzgemasertes Metall“, erklärt Michael Wiesner, und man versteht den Vergleich auf einen Blick. Was sich beim Schmiedevorgang ebenfalls bildet, ist eine Art Sternenmuster. „Manche haben das Muster innen, andere außen“, erläutert der ältere Bruder weiter. Für letzteres werde der Ring dann umgestülpt. So langsam wundert mich fast nichts mehr. Aber eben nur fast. Denn der Ring ist so groß, dass er ohne weiteres auch eine Serviette umfassen könnte. Um den als Mensch tragen zu können, bräuchte man also ganz schöne Wurstfinger.

Die Größe hat aber einen praktischen Grund: „Dann kann man noch mit Fräsen in die Bemusterung eingreifen“, verrät der Goldschmiedemeister. Die Späne, die dabei entstehen – rund 50 Prozent vom Ausgangsgewicht – werden sorgfältig im sogenannten „Fell“, einer Art Ledersack, gesammelt und später wieder geschieden.

Was vom Ring noch übrig ist, wird nun „gestaucht“. Markus Wiesner verwendet dazu konische Formen in verschiedener Größe, in die der Ring eingepasst wird. Ein kräftiger Schlag, und schon ist er wieder ein bisschen kleiner. Immer wieder wird dazwischen geglüht, immer kleinere Formen kommen zum Einsatz, bis das Schmuckstück am Ende die gewünschte Größe hat. So werden übrigens auch andere Ringe vergrößert oder verkleinert, wenn sie nach vielen Jahren nicht mehr richtig passen.

„Das Muster der Mokume Gane-Ringe verändert sich bis zum Schluss“, erzählt der Goldschmied. „Ein Stück weit kann man das steuern, ein bisschen ist aber auch immer Überraschung.“ Und auch das passt ja eigentlich ganz gut zu einem Ehering . . .

Für die Augen eines Laien sieht das Ergebnis schon super aus. Doch der Fachmann ist damit noch lange nicht zufrieden: „Man kann den Ring am Schluss noch ätzen und so 3-D-Strukturen erzeugen, man kann ihn mit winzig kleinen Glasperlen strahlen oder matt bürsten“, erklärt Markus Wiesner. Es kommt also durchaus auch filigraneres Werkzeug als Hammer, Amboss und Fräse zum Einsatz.

Was der Fachmann nicht so gern verarbeitet, ist Altgold, beispielsweise aus den Eheringen der Großeltern. „Es kommt immer darauf an, wie sauber das Material ist“, meint er. Gar nicht geeignet seien hingegen Ketten: „Bei denen sind die einzelnen Glieder miteinander verlötet. Und weil das Lot einen anderen Schmelzpunkt hat, gibt das dann Blasen und insgesamt kein schönes Ergebnis.“ Manche Legierungen wiederum seien nur zum Gießen geeignet. „Das ist auch das Problem beim Zahngold“, weiß Markus Wiesner.

Zum Schluss dürfen wir noch einen Blick ins Nachbarzimmer werfen. Dort geht es im wahrsten Sinne des Wortes richtig heiß her: Im etwa 800 Grad heißen Ofen wird das Ausgangsmaterial verschweißt. Die exakte Temperatur wird übrigens nicht verraten. „Das ist Betriebsgeheimnis, denn davon hängt das Ergebnis ab“, schmunzelt Michael Wiesner.