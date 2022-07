Isenheimer Altar Neue Details zum Leiden Christi

Die mit Nägeln durchbohrten Hände und Füße wirken noch schmerzverzerrter, die eitrigen Geschwüre am Leib des toten Jesus treten noch deutlicher hervor: Nach der mehrjährigen Restaurierung des berühmten Isenheimer Altars im Unterlinden-Museum in Colmar ist das Leiden des gekreuzigten Jesus wieder in seinen grausamen Details zu sehen. Die Restaurierung war ungewöhnlich aufwendig – und hat Ungewöhnliches zutage gefördert.