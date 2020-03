Informationen zu Corona Flüchtlinge sind aufs Virus vorbereitet

Marbach/Steinheim - In den hiesigen Asylheimen leben in der Regel sehr viele Menschen auf relativ wenig Raum. Eine Konstellation, die im Grunde wie gemacht ist für die Ausbreitung des Coronavirus. Das ist auch den Verantwortlichen in den Kommunen und beim Landkreis Ludwigsburg bewusst, die deshalb die Flüchtlinge über den tückischen Erreger aufklären, aber auch darüber informieren, welche Vorschriften gelten und wie man sich am besten schützen kann. Offenbar fruchtet diese Strategie. Denn es gibt momentan nur in einer kommunalen Unterkunft im ganzen Kreis eine nachweislich infizierte Person, wie Andreas Fritz, Pressesprecher des Landratsamts Ludwigsburg, mitteilt. Der Betroffene befinde sich mit seiner Familie in häuslicher Quarantäne.