In zehn Wochen zum mz3athlon Doppelschicht am Sonntag für die Rookies

Neu war für viele, paarweise in der Kolone hintereinander zu fahren. Ist der Abstand zum Vordermann zu groß, zieht sich das Feld in die Länge. Immer wieder war deshalb die Aufforderung „Bitte aufschließen!“ zu hören. Die Trainer Arne Lichtenknecker, Katja Fischer, Sandra Wiesner und Bodo Massa achteten stets darauf, dass die Lücken nicht zu groß wurden. Und: Wer dicht hintereinander radelt, sieht nicht, was vor einem auf der Strecke passiert. Radler verständigen sich deshalb mit Handzeichen. Wie sie funktionierten, erklärte Trainerin Daniela Woditsch: Hinter dem Rücken mit der rechten Hand nach links wedeln bedeutet, dass auf der rechten Seite ein Hindernis steht. Ist es links, kommt die linke Hand zum Einsatz. Hand nach oben bedeutet „Achtung, bremsen!“, ein Fingerzeig nach unten warnt vor Schlaglöchern oder Rollsplitt. Wie wichtig diese Handzeichen sind, wurde klar, als auf den Feldern zwischen Höpfigheim und Großbottwar plötzlich eine Schafherde unseren Weg kreuzte. Die Hinterlassenschaften der Schafe sorgten übrigens dafür, dass die Abstände in der Gruppe wieder etwas größer wurden: Was sich kurzzeitig im Profil der Reifen festgefahren hatte, flog wenige Meter später in hohem Bogen durch die Luft.