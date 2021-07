In Wimbledon und Wembley Was man von Herzogin Kates Outfits lernen kann

Lesen Sie aus unserem Angebot: Herzogin Kate trägt jetzt auch „Mom Jeans“

Die Taille wird betont: Die 80er und 90er feiern ein Revival und Jeans trägt man jetzt wieder mit hohem Bund. Das Oberteil steckt man bei dem Look in die Hose und wer möchte, betont die Taille mit einem Gürtel, der ruhig etwas auffälliger sein darf. Mit ihrem Wembley-Look – schwarze Jeans, weißes T-Shirt, weißer Blazer, Gürtel in Kroko-Optik mit Goldschnalle – beherzigte Herzogin Kate all diese Regeln und sah 1a damit aus.

Klassiker kann man immer wieder tragen: Der weiße Blazer, den Kate beim EM-Finale in Wembley trug, ist ein Lieblingsstück der Herzogin. Das Teil der Allerweltsmarke Zara hängt seit fünf Jahren in Kates Kleiderschrank – und sie kombiniert ihn immer wieder anders. Was lernen wir daraus? Es lohnt sich, in Klassiker zu investieren, die auch nach Jahren noch tragbar sind.

Statement-Schmuck peppt jedes Outfit auf: Schwarze Hose, weißes T-Shirt, weißer Blazer – wer einen solchen Basic-Look aufpeppen will, sollte Statement-Schmuck in der Schatulle haben. Herzogin Kate trug beim EM-Finale große, rote Ohrringe, besetzt mit kleinen Perlen. Sie komplettierten den Fan-Look in Englands Nationalfarben – und sahen fantastisch aus.

Weiße Pumps sind wieder in: Man kann es nicht oft genug betonen – die 80er feiern ein Revival. Und mit ihnen kehren Schuhe zurück, in denen man sich noch vor Kurzem kaum auf die Straße getraut hätte: Weiße Pumps. Herzogin Kate trägt sie in Lack von der Edelmarke Jimmy Choo.