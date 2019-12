In Steinheim soll Mehrfamilienhaus entstehen Räte machen Weg frei für bezahlbaren Wohnraum

Das betreffende Areal in der Rielingshäuser Straße befindet sich derzeit noch in städtischer Hand, soll aber verkauft werden. Und zwar an den Investor, der das Mehrfamilienhaus bauen lässt. Nach einem solchen habe man lange Ausschau gehalten, sagt der Bürgermeister Thomas Winterhalter auf Nachfrage. „Erst haben wir niemanden gefunden“, räumt er ein. Das Areal sei vergleichsweise klein und damit nicht ganz so attraktiv, erklärt Winterhalter, woran es gehapert hat. Schließlich sei man aber doch mit jemandem handelseinig geworden, der das Gelände bespielen wolle, freut sich der Rathauschef.