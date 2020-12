In Murr Gewerbegebiete erhalten Glasfaser

Die Bauarbeiten in den beiden Murrer Gewerbegebieten sollen Ende Januar oder Anfang Februar beginnen und bis Ende 2021 abgeschlossen sein. In den Gewerbegebieten können nach Angaben von Vodafone 112 Unternehmen einen Internetanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu einem Gigabit pro Sekunde bekommen. Der Ausbau des Glasfasernetzes gilt als Zukunftsprojekt. Die Deutsche Telekom hatte mit dem Verband Region Stuttgart (VRS) im Jahr 2019 die Gigabitregion Stuttgart gestartet: Bis 2025 sollen alle Unternehmen einen Anschluss mit Gigabitstärke erhalten. Und bis 2030 sollen rund 90 Prozent der Haushalte in der Region Stuttgart mit einem leistungsstarken Anschluss ausgestattet sein. In der Region leben insgesamt rund 2,8 Millionen Einwohner in 179 Kommunen.