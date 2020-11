In Marbach & im Bottwartal Kinderwünsche werden wahr

In voller Pracht erstrahlt dagegen schon jetzt der Weihnachtsbaum von Affalterbach. Um diesen kümmern sich wieder die Gemeinde und der Gewerbe- und Handelsverein. Die Vorsitzende Ingrid Klemm hofft wieder auf großzügige Bürger, die möglichst alle 31 Wünsche von Affalterbacher Kindern erfüllen: „Das hat aber in den Vorjahren immer gut funktioniert.“ Die Bescherung wird 2020 jedoch ein wenig anders ablaufen als gewohnt: „Wir bieten diesmal ein Zeitfenster, in dem die Familien jeweils einzeln vorbeikommen sollen.“

Keine Zettel, sondern Wunschsterne gibt es in Murr zu pflücken. Diese hängen ab Montag, 16. November, an einem Baum beim Zentralen Service im Erdgeschoß des Rathauses: „Jeder hat die Chance, einem Kind ein Lächelns ins Gesicht zu zaubern.“ Bleibt ein Zettel hängen, übernimmt die Gemeinde diesen Wunsch.

Auch die Gemeinde Oberstenfeld sorgt wieder für eine Wunschbaumaktion im Rathaus. Interessierte Bürger können ab Dienstag, 1. Dezember, vorbeikommen und einen Zettel mitnehmen. Allerdings appelliert hier die Verwaltung mit Blick auf die derzeitige Situation: „Zwar werden die laminierten Zettel ständig desinfiziert, wir bitten aber dennoch darum, nicht mehrere Zettel in die Hand zu nehmen.“ Das Geschenk im Wert von maximal 25 Euro kann bis zum 16. Dezember im Rathaus abgegeben werden: „Die Kinder können ihre Päckchen dann vom 21. bis 23. Dezember abholen kommen.“

Bürger, Vereine und Unternehmen, die in Erdmannhausen einem Kind eine Freude zu Weihnachten machen wollen, finden die Wunschkarten ab Mittwoch, 2. Dezember, im Foyer des Rathauses. Die Geschenke sollten bis zum 18. Dezember abgegeben werden, „die genauen Infos zur Übergabe der Geschenke bekommen die Kinder auf einem Abholschein erklärt“.

„Jedes Kind freut sich an Weihnachten über Geschenke“, weiß die Verwaltung von Pleidelsheim und stellt daher auch einen Wunschbaum im Rathaus auf. Hier warten die Wünsche ab nächsten Montag, 16. November, auf großzügige Bürger. Die Weihnachtsgeschenke werden dann kurz vor den Feiertagen den Kindern unterm Weihnachtsbaum übergeben.

Neu mit an Bord ist in diesem Jahr die Stadt Beilstein. Die Landfrauen aus dem Teilort Billensbach hatten diese Idee an die Verwaltung herangetragen, wo sie gleich auf offene Ohren gestoßen waren. Praktikantin Laura Martucci nahm sich vonseiten der Verwaltung schließlich des Wunschbaums an, der ab Dienstag, 17. November, im Rathausfoyer wartet – aber noch etwas schwach bestückt ist, so Martucci: „Bisher sind nur sechs Wünsche abgegeben worden, aber vielleicht muss sich das auch noch weiter rumsprechen.“ Die Frist läuft noch bis Montag, „aber wenn erst danach ein Wunschzettel bei uns abgegeben wird, hängen wir ihn sicher auch später noch mit dazu“.

Kirchberg und Mundelsheim haben keine solchen Wunschbäume.