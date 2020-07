In Kirchberg wird umgebaut Barrierefreier Einstieg an mehreren Haltestellen geplant

Kirchberg - Es ist eine Vorgabe des Landes, die Menschen mit Behinderung mehr Selbstständigkeit ermöglichen soll. Die Kommunen sind dazu angehalten, bis 2022 im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) für Barrierefreiheit zu sorgen. Das ist in Kirchberg aber gar nicht so einfach, wie Bürgermeister Frank Hornek den Räten in der Sitzung am Donnerstag erklärte: „Wir haben hier ein sehr engmaschiges Netz, worüber wir natürlich auch froh sind.“ Insgesamt sind es 13 Haltestellen – die nun bei einer Begehung mit Ulrich Zwink vom Ingenieurbüro Frank in Augenschein genommen wurden: „Und nicht überall ist der Umbau überhaupt möglich.“