In Großbottwar und Auenstein Erstes mobiles Impfen für Kinder

Verimpft werden 100 Biontech-Impfdosen

100 Impfdosen mit Biontech stehen am Sonntag, 19. Dezember, in Großbottwar zur Verfügung. Die Zahl sei begrenzt, um den Erziehungsberechtigten ausreichend Zeit zu geben, sich beraten lassen zu können, sagt Bürgermeister Ralf Zimmermann. „Das ist ja schließlich ein hochindividuelles Thema.“ Großbottwar sei auch deshalb eine der ersten Stationen, weil in der Stadt kein Kinderarzt mehr ansässig ist. Geimpft wird – je nach Anmeldung – zwischen 9.30 und 18.20 Uhr in der Harzberghalle. Das Angebot richtet sich an Sechs- bis Zwölfjährige.