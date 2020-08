In Gewächshäusern in Marbach Fleischfressende Pflanzen sind grandiose Fallensteller

Marbach - Die Gewächshäuser von Klaus Ivanez liegen etwas versteckt am Ortsausgang von Marbach in Richtung Affalterbach. Es hat etwas von Dornröschenschlaf, Besuch ist nur bei Anmeldung möglich. Nach einer dreijährigen Pause will der 54-jährige Experte für fleischfressende Pflanzen seine große Leidenschaft jetzt weiterverfolgen. „Viele Pflanzen sind noch nicht in dem Zustand, in dem sie sein sollten“, entschuldigt sich der Inhaber der Karnivoren-Zucht, er wolle sie aber wieder ausbauen und habe schon erste Schritte unternommen.