In Flüchtlingsunterkunft in Pleidelsheim Mann springt in Not aus Fenster

Anhaltende Streitigkeiten in einer Flüchtlingsunterkunft in Pleidelsheim in der Marbacher Straße haben am Samstag gegen 15.10 Uhr einen Verletzten gefordert. Zwei offensichtlich betrunkene 19 und 23 Jahre alte Männer betraten nach Angaben der Polizei zunächst gegen 13.50 Uhr das von einer 27-Jährigen und ihrem 26-jährigen Mann bewohnte Zimmer. Der 19-Jährige soll hierbei mit einem Messer in der Hand die 27-Jährige und den 26-Jährigen bedroht haben, was wohl dazu führte, dass der 26-Jährige aus dem Fenster im ersten Obergeschoss gesprungen wäre. Die eingetroffenen Polizisten konnten die Situation beruhigen – und nach Androhung der Verhaftung begaben sich alle Beteiligten in ihre Zimmer.