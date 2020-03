In Erdmannhausen wird am Sonntag der neue Bürgermeister gewählt Die Bürgermeisterwahl findet statt

Erdmannhausen - Am Sonntag wird in Erdmannhausen gewählt – Coronavirus hin oder her. „Das ist jetzt der Stand der Dinge“, bestätigt der Hauptamtsleiter Günter Sommer am Freitagmittag auf Nachfrage. In den Wahlräumen seien Hygienehinweise aufgehängt, es gebe Desinfektionsmittel, so Sommer. Außerdem könne jeder Wähler gerne seinen eigenen Kugelschreiber zum Kreuzchenmachen mitbringen. Es gibt aber auch vor Ort Kulis, die regelmäßig desinfiziert werden, heißt es auf dem Rathaus.