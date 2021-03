In Erdmannhausen werden Senioren zum Kreisimpfzentrum gebracht Der Bürgermeister als Chauffeur

Rund 50 Senioren hatten zudem auf dem Rückmeldebögen notiert, dass sie auch in den Genuss des Fahrdienstes kommen wollten. Deshalb fahren nun regelmäßig bis zu drei Busse von Erdmannhausen in das Ludwigsburger Impfzentrum. 38 Senioren haben inzwischen ihre Erstimpfung auf diesem Weg erhalten. Gerhard Deisch, Andrea Degner, Albert Fischer, Heinz Andreß, Wolfgang Glock, Hariolf Ehmann, Hans-Georg Götz, Roland Pfersich und Walter Ringel organisieren die Transporte und begleiten die Fahrer, die maximal drei Personen aus zwei Haushalten an ihren Bestimmungsort bringen. Und dafür ist sich auch der Gemeindechef keineswegs zu schade. „Es macht mir sogar Spaß“, betont der Bürgermeister, der in der gelegentlichen Chauffeurtätigkeit „auch etwas Abwechslung findet“ und dafür sogar seinen Friseurtermin vorverlegte. Am Dienstag lenkte Kohler den Kleinbus, der von Eberhard Immel für die Fahrdienste zur Verfügung gestellt wird. Ein weiterer Bus kommt vom Krankenpflegeverein, und einen dritten stellt der Erdmannhäuser Martin Probst zur Verfügung.