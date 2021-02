In der Pleidelsheimer Friedrichstraße Wildes Parken soll zumindest etwas geregelt werden

„Zum einen gibt es vor der Post jetzt Farbmarkierungen, zum anderen werden wir zeitnah eine Fläche für eine Ladezone sowie einen Behindertenparkplatz einzeichnen“, so der Rathauschef. Des Weiteren werde man sich schnellstens nach einer Stellfläche für weitere Parkplätze umsehen. Außerdem sollen Pfosten von Verkehrsschildern, die angebracht werden müssen, so installiert werden, dass auch der Fußgängerverkehr zwischen Post und Übele und der Friedrichstraße besser geschützt ist. „Oftmals war es so, dass die Leute hier so dicht ans Gebäude gefahren sind, dass der Gehweg komplett blockiert war und die Fußgänger auf die Straße ausweichen mussten. Das ist diesbezüglich ungut, da dieser Weg auch ein Schulweg ist“, erklärt Ralf Trettner.