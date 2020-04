In der Oberstenfelder Ortsmitte Ärger um ein Verkehrsschild

Begonnen hat alles damit, dass Harald Barwig im August vergangenen Jahres nach einem Parkplatz suchte, als er im Oberstenfelder Rathaus seine ehrenamtliche Mitarbeit für Gymnastik für Ältere und als Vorleser in Kindergärten anbieten wollte. Da er in der Nähe des Rathauses keine Verbotsschilder sah, parkte der ehemalige Sportlehrer einfach davor. „Ich weiß noch, dass ich mich damals unglaublich gefreut habe, dass man in Oberstenfeld im Zentrum einfach so parken kann“, erzählt er. Doch er unterlag einem Trugschluss: Als er zu seinem Auto zurückkam, hing ein Strafzettel über 15 Euro unter dem Scheibenwischer. Als er einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes ansprach, der sich noch in der Nähe aufhielt, erklärte ihm dieser, dass für den gesamten Innenbereich der Gemeinde die relativen Halteverbotsschilder gelten würden, die am Eingangsbereich in circa 500 Meter Entfernung aufgestellt seien.