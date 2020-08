In Bietigheim-Bissingen Ein 32-Jähriger leistet Widerstand

Bietigheim-Bissingen - Mit einem äußerst aggressiven 32-Jährigen bekam es eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am Montagmorgen am Bahnhof zu tun. Die Beamten führten gegen 1.45 Uhr Ermittlungen dort durch und wollten in Zuge dessen eine Gaststätte aufsuchen. Diese war jedoch bereits geschlossen. Als sie sich zum Gehen wandten, kam ihnen ein 32 Jahre alter Mann entgegen, der sie mit seinem Handy filmte und den Grund des Einsatzes wissen wollte.