„Impfung schützt nicht mehr so gut vor Ansteckung“ Hohe Inzidenzen trotz hoher Impfquoten

Pforzheim plötzlich mit niedriger Inzidenz

Nun allerdings hat sich die Statistik gedreht. Der Stadtkreis Pforzheim verzeichnete am Wochenende laut Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von „nur“ 287, in Freiburg lag sie dagegen bei 517, in Heidelberg bei 394 und in Baden-Baden bei 344. Woran das liegt – hohe Inzidenzen trotz guter Impfquoten – versucht Pascal Murmann, Pressesprecher im Sozialministerium in Stuttgart, zu beantworten: „Es gibt da keine einfachen Erklärungen. Eine Zweit- beziehungsweise Auffrischimpfung schützt zwar immer noch vor schweren Verläufen, aber bei Omikron nicht mehr so gut vor der Ansteckung. Daneben ist natürlich die Mobilität in Städten höher; die Menschen leben dichter aneinander.“ Gerade in Unistädten seien Studierende über die Semesterferien nach Hause gefahren und hatten dort vermutlich mehr Kontakte im privaten Umfeld. Auch das könne zu einer stärkeren Verbreitung geführt haben.